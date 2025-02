Valge Maja sellest varem ametlikult teatanud ei ole. Kui ajakirjanik päris, mitu korda presidendid omavahel suhelnud on, ütles Trump, et eelistab mitte vastata.

„Ta tahab, et inimesed enam ei sureks,“ ütles Trump Vene presidendi kohta. Samuti avaldas Trump arvamust, et sõjas on surnud kaks miljonit venelast ja ukrainlast, ehkki teadaolevalt on hukkunute arv oluliselt väiksem. „Kõik need surnud inimesed, noored, ilusad inimesed… Nad on nagu teie lapsed, kaks miljonit inimest – ja ilma igasuguse põhjuseta.“