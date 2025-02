Vene oligarh Abramovitš on sanktsioonide rikkumise eest Saksa politsei uurimise all

Abramovitši advokaat väitis lehe teatel, et Abramovitš ei ole nimetatud vara lõppomanik ega olnud seda ka sanktsioonide kehtestamise ajal. Ametlikult kuulub see Liechtensteinis registreeritud varifirmale. Leht meenutab, et sajandi alguses nähti Abramovitšit aeg-ajalt luksusvillat kasutamas ning tollane Garmisch-Partenkircheni linnapea rääkis uhkusega, et ettevõtja on end registreerinud seal alaliseks elanikuks.