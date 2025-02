Zelenskõi on avatud ideele pakkuda USA-le haruldasi muldmetalle jätkuva toetuse eest

USA president Donald Trump teatas sel nädalal, et tahab Ukrainalt USA jätkuva toetuse tingimusena haruldasi muldmetalle.

„Me paneme sisse sadu miljardeid dollareid. Neil on suurepärased haruldased muldmetallid. Ma tahan haruldaste muldmetallide asjus kindlust ja nad on valmis seda tegema,“ ütles Trump.

Reutersile antud intervjuus ütles Zelenskõi, et ta on ideele avatud. Ta rõhutas, et Ukraina ei paku oma ressursside ära andmist, vaid otsib vastastikku kasulikku partnerlust.

„Ameeriklased aitasid kõige rohkem ja seetõttu peaksid ameeriklased ka kõige rohkem teenima,“ ütles ta. Zelenskõi loodab arutada seda küsimust otse Trumpiga.

Zelenskõi sõnul on Venemaa okupatsiooni all vähem kui 20% Ukraina maavaradest, sealhulgas umbes pooled haruldaste muldmetallide maardlatest. Ta märkis ka, et Moskval on Ukraina maavarade kohta laialdased teadmised nõukogudeaegsete geoloogiliste uuringute põhjal ja hoiatas, et Venemaa ja tema liitlased võivad neid ressursse ära kasutada.

Ukraina juht loodab kohtuda Trumpi Ukraina ja Venemaa erisaadiku Keith Kelloggiga järgmisel nädalavahetusel toimuval Müncheni julgeolekukonverentsil.

Zelenskõi kordas nõudmist, et kõik USA ja Venemaa arutelud peavad hõlmama ka Ukraina otsest osalust. „Muidu näeb see välja nagu dialoog Ukrainast ilma Ukrainata,“ ütles ta. Zelenskõi lisas, et tema prioriteediks on kindlate julgeolekugarantiide tagamine, enne kui läbirääkimised Moskvaga edasi liiguvad.

