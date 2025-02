Soome lahes purunes Vene merekaabel

Rannavalve juhtimiskeskus kinnitas uudisteagentuurile STT, et kaablikatkestus toimus Soome majandusvetes. Vene võimud teatasid varakult, et tulevad neile kuuluvat kaablit remontima, ütles rannavalve juhtimiskeskuse ohvitser Matti Niittymäki Helsingin Sanomatele.

Kaabli parandustöid alustati täna ja sündmuskohal on patrull-laev Turva, ütles rannavalve. Laevade liikumist jälgiva veebilehe Marinetraffic andmetel asub Turva keset Soome lahte, Helsingist kagus. Lähedal on ka NATO laev, vahendab Soome ringhääling Yle.

Rannavalve jälgib, et kaabli remonditööd toimuksid kooskõlas majandusvööndis kehtivate seadustega. „See on meie jaoks tavapärane järelevalveülesanne, mis on sätestatud majandusvööndi seaduses,“ kommenteeris rannavalve komandöri asetäitja Ilja Iljin. Tema sõnul taotles Venemaa kaabli parandamiseks luba ja midagi ebatavalist kohapeal täheldatud pole.