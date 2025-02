Kanada peaminister Trudeau: Trumpi annekteerimisähvardused on tõsised

Ametist lahkuv peaminister viibis Torontos kiiruga kokku kutsutud äri- ja tööandjate tippkohtumisel, et kooskõlastada vastus Trumpi ähvardusele kehtestada kogu Kanada impordile ulatuslikud tariifid.

Tippkohtumisel arutati fentanüüli liikumise tõkestamist, julgeolekut piiril ja provintsidevahelise kaubanduse väljakutset. Trudeau ütles hiljem kuulajatele, et USA presidendi annekteerimisähvardused on tõsised.

Minister oli väidetavalt osalejatele öelnud, et Kanada loodusvarad võivad olla põhjuseks, miks Trumpi administratsioon räägib riigi muutmisest USA 51. osariigiks.

„Nad on väga teadlikud meie ressurssidest, sellest, mis meil on, ja nad tahavad väga neist kasu saada,“ ütles ta.

Selle nädala alguses teatas Trump, et peatas ajutiselt Kanada impordile tariifide kehtestamise. Trudeau sõnul töötavad osapooled järgmistel nädalatel lahenduste leidmise nimel. Ta märkis, et vastutasuks tariifide peatamise eest investeerib Kanada 1,3 miljardit dollarit piirijulgeoleku tugevdamisse, et tegeleda uimastite voo tõkestamisega.