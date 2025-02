VIDEOD | Eleringi juht: venelaste liigutused ei olnud desünkroniseerimisel eriti kiired

„Praegu võib öelda küll, et kõik läheb plaanitult ja loodetavasti tarbija ei märka seda mujal kui uudistes. Planeerimine on olnud ikkagi väga ulatuslik, seda on tehtud aastaid,“ ütles peaminister Kristen Michal ja lisas, et sõrmed hoitakse ristis, et ka homne Mandri-Euroopaga ühendamine kulgeks edukalt.