VIDEO | Argentiina jõgi värvus kahtlustatava reostuse tõttu veripunaseks

Argentiina pealinnast umbes kümne kilomeetri kaugusel asuva Sarandí jõe toon tekitas ärevust kohalikes elanikes, kes on pikka aega kurtnud piirkonna tööstusreostuse üle. Olenemata sellest, et jõe läheduses asub palju tehaseid, on seal ka arvukalt elamuid ja loodukaitseala, vahendab DW.

Elanike sõnul oli vesi halva lõhnaga ja nad kahtlustasid, et süüdlaseks oli lähedal asuv parkimistöökoda, teatas kohalik ajaleht La Verdad.

Buenos Airese provintsi keskkonnaministeeriumi teatel võeti jõest proove, et teha kindlaks aine, mis põhjustas vee punaseks värvumise. Ministeerium ütles esialgselt, et värvuse võisid põhjustada orgaanilised värvained.

„See on kohutav, ei pea olema inspektor, et näha, kui suure reostuse all vaene Sarandí jõgi kannatab,“ ütles kohalik elanik María Ducomls.

Punane vesi oli vaid viimane näide jõe reostusest. Ducomlsi sõnul on see varasemalt olnud ka sinist, rohelist, roosat ja lillat tooni. Ta lisas, et jõe vees on näha olnud õli meenutavaid rasvaplekke.

AFP ajakirjaniku sõnul oli vee värvus neljapäeva hilisõhtuks tuhmunud.

