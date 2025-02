Tsahkna kohtumisel eriesindaja Kelloggiga: Venemaa tuleb sundida oma eesmärkidest loobuma

Kohtumisel Kelloggiga rõhutas Tsahkna, et Venemaa soov ei ole pelgalt võita maa-alasid juurde, vaid hävitada Ukraina ja lammutada Euro-Atlandi piirkonna julgeolekuarhitektuur.

„Nii Euroopa kui USA julgeoleku kindlustamiseks on vajalik sundida Venemaa nendest eesmärkidest loobuma,“ ütles Tsahkna.

Ukraina toetajad on viimaste aastate jooksul õigesti käitunud, abistades Ukrainat sõjaliselt ja survestades Venemaad majanduslikult, ütles minister, lisades, et samal viisil tuleb jätkata.

„Vaid siis, kui Ukraina on tugeval ja Venemaa nõrgal positsioonil, on võimalik saavutada Ukrainas püsiv rahu. Vältida tuleb olukorda, kus Venemaa oma eesmärkidest lõplikult ei loobu ja üksnes kogub end, et agressiooniga endale sobival ajahetkel jätkata. Venemaa imperialistlikele ambitsioonidele tuleb teha lõpp,“ ütles välisminister.