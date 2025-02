Elon Musk ja Trump juunior jagasid sotsiaalmeedias võltsitud videot USAIDi kohta

Videos väideti, et pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse rahastas USA humanitaarabiagentuur (USAID) kuulsuste, sealhulgas Angelina Jolie, Sean Penni, Jean-Claude Van Damme, Orlando Bloom ja Ben Stilleri, reise Ukrainasse.

Esimesena postitas video Musk, seejärel jagas sama klippi Trump juunior. Viimane lisas postituses, et „USAID võib osutuda suurimaks pettuseks, mis Ameerika rahva vastu heategude varjus kunagi on toime pandud“.

Video näol on tegemist fabritseeritud klipiga, mis imiteerib USA telekanali E! News segmenti, vahendab Agentstvo.

Klipis väidetakse ekslikult, et Jolie sai Ukraina reisi eest 20 miljonit dollarit, Bloom 8 miljonit dollarit, Penn 5 miljonit dollarit, Stiller 4 miljonit dollarit ja Van Damme 1,5 miljonit dollarit. Video kohaselt maksti väidetavalt selleks, et „suurendada [Ukraina president Volodõmõr] Zelenskõi populaarsust välismaa publiku seas, eriti USAs“.

Uuriv ajakirjanik Bill McCarty teatas, et E! News eitas igasugust seotust video loomisega. Stiller nimetas oma postituses videot „Venemaa meediast pärit valeks“.

Klipp on osa Kremli kampaaniast USAIDi vastu, ütles jälgimisprojekti Bot Blocker esindaja Agentstvole. Väljaande sõnul on sotsiaalmeedias ringlemas ka teisi sarnaseid videoid, milles väidetakse, et USAID kulutab suuri summasid desinformatsioonile internetis.