INTERVJUU | Ukraina ajakirjanik Gordon: Ukraina ülesehituse raha ei saa usaldada meie ametnike kätte. Varastavad ära!

Olles ise mitu korda rõhutanud, et ta on miljonär ja seetõttu sõltumatu, on kunagi äriga alustanud Gordon tõusnud superusutlejaks. End „ajakirjanik-patrioodiks“ pidav Gordon tegutseb aktiivselt Youtube’is, postitades Ukraina sõda puudutavat sisu. Tema kanalitel on miljoneid jälgijaid ja populaarsust on ta kogunud ka teistel suurtel sotsiaalmeediaplatvormidel.