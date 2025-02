Eesti 200-l küpseb plaan Keskerakonna riiklik rahakraan kinni keerata. Võimupartnerid kohe paati ei hüppa

Riigikohus otsustas täna, et Tallinna linna juhtinud Keskerakond kauples mõjuvõimuga. Kohus jättis jõusse Tallinna ringkonnakohtu lahendi koos kõigi karistustega. Partei peab riigile maksma miljon eurot. „Me suudame trahvi ära maksta,“ rõhutas keskerakondlane Anneli Ott erakonna tänasel pressikonverentsil. „Pankrotiohtu pole,“ lisas partei juht Mihhail Kõlvart, kes täpselt siiski kaarte ei avanud, kust raha leida. Küll toonitas ta, et neil on stsenaariumid olemas, kuidas summa tasuda.