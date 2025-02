Rootsi karmistab relvaseadusi pärast Örebros toimunud massitulistamist

Politseiametnikud ei ole ründajat ametnikult tuvastanud, kuid nad märkisid, et kahtlusaluse juurest leiti kolm tema nimele registreeritud relva ja suures koguses laskemoona. Rootsi raadio SVT ütles, et käimasoleva politseiuurimise kohaselt kasutati rünnakus automaatrelva.

Politsei pole seni tuvastanud ka rünnakus hukkunud inimesi, kuid juurdluse juht Anna Bergqvist ütles, et ohvrid on „mitmest rahvusest, erinevast soost ja erinevas vanuses“. Süüria saatkond Stockholmis teatas, et ohvrite hulgas arvatakse olevat Süüria kodanikud. Politsei uurib, kas on tõendeid rassistlike motiivide kohta.