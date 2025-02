FOTOD | Kristen Michal erakonna volikogule: Reformierakond ei lase poliitilistel kõigevastastel Eesti elu umbe ajada

„Eestis peab saama arendusi teha, projekteerida ja tööstust ehitada. Me toetame tuuma-, tuule- ja salvestusarendusi soodsama elektri hinna saamiseks ning anname hoogu kaitsetööstuse kasvule. Ka siis kui EKREIKE pingutab, et areng seiskuks ja Eesti eluolu kopitaks,“ ütles peaminister.

Michal tõi välja Keskerakonna käitumise Tallinnas ja EKRE käitumise maapiirkondades, millele andvat tuge Isamaa. „EKREIKE trio on koondunud ja leidnud ühisosa olla kõigi asjade ehitamise vastu igal ajal igas Eesti nurgas. Tallinnas ei tohtivat enam uusi trammiteid teha, riigis ei tohiks ühtegi tuulikut olla. Küllap järgmiseks võtab EKREIKE ette näiteks tuumajaama asukohavaliku pidurdamise ja teaduslike geoloogiliste uuringute peatamise, et avalikkusel oleks Eesti kriitilistest maavaradest selge ülevaade. Kuid elu Eestis peab minema paremaks. Me ei luba kõigevastastel Eesti elu umbe ajada,“ ütles Michal.

Samuti tuli Reformierakonna volikogul jutuks II pensionisambaga taasliitumise varasem võimaldamine. „Isamaa poliitilised liidrid on ühiskonda eksitanud. Nende juhtivpoliitikud koguvad Äripäeva andmete põhjal II sambasse raha edasi, kuigi avalikkuses üritatakse jätta vastupidist muljet. Reformierakond ei taha, et eksiteele viidud Eesti kodanikud langeks pensionile minnes vaesuse lõksu. Me peame ühiskonnas arutama, mis on variandid, et lubada II sambast lahkunutel varem tagasi tulla ning ise oma pensionipõlveks rohkem raha koguda,“ sõnas Michal.