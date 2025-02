VIDEOD | Mihhail Kõlvart lubab Jüri Ratase miljonitrahvi eest kohtusse kaevata

„See aga ei tähenda, et me hakkame iga endise erakonna liikmega vaidlema. Ma arvan, et see vastutus on endisel erakonna esimehel (Jüri Ratasel - toim). Nii moraalne, poliitiline kui ka juriidiline vastutus. Juriidilisele vastutusele saab lõpliku hinnangu anda kohus ja kohtutee me soovime ka ette võtta,“ sõnas Kõlvart.