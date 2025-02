Ukraina välisministeerium: Kellogg külastab Ukrainat pärast Müncheni julgeolekukonverentsi

„Töökuupäevad on olemas. Visiitide kuupäevi ei avalda me julgeolekukaalutlustel kunagi ette, aga tõesti, ootame seda visiiti veebruaris,“ ütles Tõhhõi, vahendab UNIAN.

„Me ootame kontakte ka pärast seda visiiti. Ma ei lasku konkreetsetesse detailidesse ega kuupäevadesse. Lihtsalt kinnitan, et see visiit on väga tähtis. See on meie jaoks võimalus edastada üksikasjalikku informatsiooni olukorrast rindel, meie nägemusest tee kohta õiglase ja kõikehõlmava rahuni. Ja me kasutame seda võimalust kindlasti,“ ütles Tõhhõi.