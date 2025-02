Andmehalduse ekspert: riigil pole õigust otsustada autoriõiguste omanike eest ja andmeid ära anda

Andmehalduse ja isikuandmete kaitse ekspert ja Eesti andmekaitseliidu juhatuse liige Maili Torma rääkis Delfile, et Eesti on kõiki andmeid avaandmetena kogu aeg kasutanud, kuigi öeldakse, et isikuandmed avaandmete portaalis kättesaadavad ei ole. „Arvata, et Metal ilma igasuguse nõusoleku või lepinguta ei oleks ligipääsu avalike andmekogude andmetele, ma arvan, ei ole päris tõene,“ ütles Torma.