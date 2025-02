Kallas: kriminaalkorras süüdimõistetud erakond ei tohiks saada riiklikku toetust

Kallase sõnul on Keskerakonna valimistulemus Tallinnas saavutatud ebaausal teel. „See ei ole esimene kord, kui erakond on jäänud kohtus süüdi suuremahulises korruptsioonis. Keskerakond on järjekindlalt toiminud mustri järgi, kus maksumaksja raha, ametikohad, avalikud teenused on pandud teenima partei huve. Kohtuotsustele ei ole järgnenud mustri muutust,“ sõnas ta.

Tema sõnul tuleb lõpetada olukord, kus kriminaalkorras süüdi mõistetud erakonnale makstakse riigieelarvelist toetust. „Tänase kohtuotsuse valguses tuleks Keskerakonnalt, kui kriminaalkorras karistatud erakonnalt, võtta ära maksumaksjalt tulenev riigitoetus. Kui Keskerakond on kogunud hääli kriminaalsete tegevuste toel ja saanud valijate hääled ebaausate võtete abil, siis ei peaks riik sellist käitumist premeerima rahalise toetusega,“ ütles Kallas

Eesti 200 aseesimees ja Tallinna haridusvaldkonna abilinnapea Aleksei Jašin leiab, et Keskerakond tuleb hoida pärast sügisel toimuvaid kohalike omavalitsuste valimisi Tallinna linnavalitsusest eemale.

„Keskerakonna juhitud linnavõim on olnud täis korruptsiooniskandaale. Eesti pealinnas peab kehtima nulltolerants korruptsiooni suhtes ning loodetavasti mõistavad ka valijad, et kriminaalkorras karistatud Keskerakonnal ei ole kohta linnavalitsuses,“ ütles Jašin. „Tänase linnavõimu juhtimisel on Tallinn asunud lõpuks liikuma kindlal sammul eestimeelseks ja euroopalikuks pealinnaks, kus on kvaliteetne eestikeelne haridus. Sel suunal tuleb jätkata ka peale valimisi.“

Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE) kommenteeris sotsiaalmeedias, et kaasuse keskmes on tegu, millega Mihhail Kõlvarti tegevuse tulemusena sai Keskerakonna sponsor ebaausa soodustuse.