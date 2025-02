Kujundame tähendusrikast tulevikku

Edu algab vastutusvõimest

Direktori sõnul lähtub Audentese rahvusvaheline kool järgmisest põhimõttest: „Õpilane peab mõistma, et enda karjääri ja sellele eelnevate õpingute osas tuleb tal võtta oma otsuste eest vastutus . Haridustee teadlik valik, õpiülesannete kui seatud vahe-eesmärkide täitmine ja loomulikult omandatu mõistmine on arengu võti.“

Õpilasi julgustatakse juba alates Audentesega liitumise hetkest õppima mitte hinnete, vaid teadmiste nimel. Sama kontseptsioon peegeldub IB diplomiprogrammis, mis eeldab iseseisvat mõtlemist, kohusetunnet ja intellektuaalset uudishimu. Näiteks praegu USA-s Minnesota ülikoolis õppiv Audentese vilistlane Sota Takahashi märgib, et just tänu omandatud IB haridusele suudab ta aega juhtida, kriitiliselt mõelda ja teemadesse süveneda ning et need oskused on mänginud tema akadeemilises ja personaalses edus suurt rolli.