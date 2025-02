Audentese rahvusvahelisest koolist õpetaja pilgu läbi

Paindlik ja mitmekultuuriline kool

IB programmi missioon on muuta maailm hariduse kaudu võrdsemaks ja sidusamaks , leiab Luise. Ta lisab, et Audentese rahvusvahelises koolis toetatakse noorte uudishimu ja visadust ning kujundatakse empaatilisi ja analüüsivõimelisi inimesi, kes on valmis tegelema ka üleilmsete probleemidega.

Haridus, mis toetab ka tulevikus

Hasti rõhutab, et IB diplom on ülikoolide seas laialdaselt tunnustatud, mis muudab sisseastumisprotsessi hõlpsamaks. Ta on ühtlasi veendunud, et IB programmi läbinud õpilastel on õppeainetes head teadmised, tänu millele saavad nad edukalt hakkama ka tippülikoolides.