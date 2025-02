Koolivalik, mille iga vilistlane heaks kiidab

Otsus valida IB õpe oli ainuõige

Kõik viis vilistlast on rahul, et nad omandasid gümnaasiumihariduse just Audentese rahvusvahelises koolis. Otse IB õppe esimese põhiaasta kursusele tulnud Polina jäi selle haridusega niivõrd rahule, et oleks soovinud siin läbida ka IB eelaasta.