Katuse puhastamine: Miks see on oluline ja kuidas seda teha?

Eterniitkatused vajavad hoolikat käsitlemist, eriti kui tegemist on vanade asbestkatustega. Puhastamine toimub madalsurvepesu ja spetsiaalsete biolagunevate puhastusvahenditega, mis hävitavad sambla juurestiku. Pärast puhastamist on soovitatav eterniitkatus värvida, et pikendada selle eluiga ja kaitsta seda ilmastikumõjude eest. Eterniit on poorne materjal, seega hoiab see endas niiskust. Värvikiht annab katusele vett hülgava kihi ega lase niiskusel materjali imbuda. Katus kuivab kiiremini ja säilib kauem.