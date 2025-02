Juhtiv riigiprokurör Taavi Pern: Porto Franco kriminaalasja karistused on igati põhjendatud

Riigikohus jättis jõusse Tallinna ringkonnakohtu lahendi koos kõigi karistustega. Kohus mõistis kõik kolm kohtualust süüdi mõjuvõimuga kauplemises ja karistas neid järgnevalt:

Keskerakond - rahaline karistus 1 miljon eurot, mis tuleb maksta riigile;

Keskerakonna endine peasekretär ja endine riigikogu liige Mihhail Korb (44) - 1 aasta 2 kuud tingimisi vangistust;

Kinnisvaraärimees Hillar Teder - 1 aasta 5 kuud tingimisi vangistust.

Juhtiv riigiprokurör Taavi Pern ütles, et riigikohtu otsus kinnitab, et poliitika ja äri kokkupuutepunktides ei ole kohta mistahes hämaratele või kuritegelikele skeemidele – õiguskaitseasutused näevad need läbi ja toovad õigusemõistmiseks kohtu ette. „Meil on hea meel, et riigikohus andis mõjuvõimuga kauplemise kohta selgeid sõnumeid ja suuniseid. Need annavad õiguskaitseasutustele juhiseid ka edasiseks korruptsioonivastaseks võitluseks,“ märkis ta.

Kuigi maakohus mõistis kõik kohtualused õigeks, siis ringkonnakohus ja riigikohus otsustasid teisiti.

„Nii ringkonnakohus kui ka riigikohus jõudsid aga tõendite hindamisel selgele ja prokuratuuriga samale seisukohale – Hillar Teder ja Mihhail Korb olid omavahel kokku leppinud, et vastutasuks erakonna rahalise toetamise eest kasutab Keskerakond Porto Franco servituudiküsimuse lahendamiseks mõjuvõimu Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti üle,“ märkis Pern.

Pern lisas, et õiguslikud vaidlused mitmes kohtuastmes ja kohtunike erinevad seisukohad ilmestavad, kui keeruline on peitkuritegude kohta tõendite kogumine ning et tihti tulebki süüdistust tõendada kaudsete tõenditega.