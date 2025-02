Jüri Ratas keskerakondlaste süüdistustest: poliitikas on fantaasiamaailm väga lai

„Selles kaasuses ei ole mina olnud kordagi kahtlustatav ega süüdistatav. Need tegevused on toimunud minu teadmata minu selja taga. Tõsi on see, et poliitilise vastutuse ma võtsin ja ka peaministrikohalt tagasi astusin,“ sõnas Ratas, lisades, et tema siiski toonases Tallinna linnavalitsuses ei töötanud.