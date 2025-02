Eriesindaja Kellogg: Trump on valmis Venemaa-vastaseid sanktsioone kahekordistama

„Sanktsioone saab tõesti suurendada, eriti viimaseid sanktsioone [mis puudutavad nafta tootmist ja eksporti],“ ütles Kellogg.

Kellogg ütles, et kui keegi oskab survet avaldada, siis on see Trump ja seda on näha selles, mida ta on viimasel ajal mujal teinud.

Venemaa-vastaste sanktsioonide tugevus on Kelloggi sõnul praegu kümneastmelisel skaalal vaid kolm. Venemaa energiasektori vastased sanktsioonid on sellega võrreldes topelttugevad, aga tugevdamisruumi on ka seal, märkis Kellogg.

Kellogg teatas, et Vene-Ukraina sõja lahendamise kallal töötab kogu USA administratsioon.

Kelloggi sõnul ei piisa ainult sõjalisest survest.

„Tuleb avaldada majanduslikku survet, tuleb avaldada diplomaatilist survet,“ ütles Kellogg.

Kellogg kohtus Washingtonis Ukraina suursaadikuga USA-s Oksana Markarovaga, teatas viimane.

Markarova kirjutas Facebookis, et see oli tema esimene kohtumine Kelloggiga pärast tema ametisse nimetamist, kuigi nad on ka varem kohtunud, vahendab Reuters.

„Meil oli eriesindaja ja tema meeskonna ja minu kolleegidega põhjalik arutelu,“ kirjutas Markarova.

