Tallinna kinnistuomanikud saavad taotleda maamaksu tõusuga kohanemiseks hüvitist

Tallinna linnavolikogu esimees Toomas Kruusimägi sõnas, et käesoleval aastal inimestele pakutav ühekordne hüvitis on kindlasti vajalik ja oodatud. „Küll aga pean toonitama, et minu hinnangul on kaalukam isegi asjaolu, et ka 2025. aastal on Tallinna koduomanikud 1500 m² ulatuses maamaksust vabastatud. See maksuvabastus hoiab kindlasti mingilgi määral paljude maa- ja majaomanike väljaminekuid väiksemana,“ ütles Kruusimägi.