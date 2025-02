Žürii valis aasta ajakirjaniku nominendid. Nende seas on ka kolm Delfi Meedia ajakirjanikku

2024. aasta parima noore ajakirjaniku nominendid on Eesti Ekspressi ajakirjanik Ekvard Joakit, Postimehe ajakirjanik Meinhard Pulk ja Delfi ajakirjanik Marta Vunš.

Noore ajakirjaniku preemiaga tunnustatakse kuni 26-aastast ajakirjanikku, kes on 2024. aastal oma ajakirjanduslikus tegevuses üles näidanud kõrget professionaalsust, sihikindlust raskuste ületamisel ja loomingulist meisterlikkust, kes on lähtunud oma töös ajakirjanduse põhiväärtustest ja eetikapõhimõtetest ning kelle looming on saavutanud märkimisväärset mõju ja laia avalikku kõlapinda.