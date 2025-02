USA Pennsylvania osariigi võimud uurivad 100 000 muna vargust

„Me loodame kogukonna inimeste vihjetele. Seega loodame, et keegi teab midagi ja helistab meile ja annab vihjeid,“ ütles Pennsylvania politsei pressiesindaja Megan Frazer.

„Ma pole oma karjääri jooksul kunagi kuulnud, et 100 000 muna oleks varastatud. See on kindlasti ainulaadne,“ lisas Frazer.