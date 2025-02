Justiits- ja digiministeerium võttis oma sõnad tagasi: Metaga mingeid kokkuleppeid sõlmitud pole

„Metat on informeeritud, et Eesti Keele Instituudil (EKI) on olemas tänapäeva eesti keele korpus ehk tekstidest koosnev elektrooniline andmekogu. See on vabalt juurdepääsetav ja kasutatav materjal kõigile. Korpus on kättesaadav EKI andmebaasis CC BY 4.0 litsentsiga, mis võimaldab andmete vabakasutust,“ sõnas Torstenberg.