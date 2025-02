Politsei pidas kinni kaks inimest kahtlustatuna Rakvere kooli akende lõhkumises

„Kooliakende lõhkumine riivas kahtlemata inimeste turvatunnet, mistõttu tegutsesime kuumadel jälgedel, et kahtlustatavad kindlaks teha. Nüüd saame öelda, et politseinikud on kuriteos kahtlustavana pidanud kinni 25-aastase mehe ja 23-aastase naise. Mõlemad on kohalikud ja politseile varasemast tuttavad erinevate süütegude poolest,“ ütles Rakvere menetlusgrupi juht Diana Tammekand.

Politseile teadaolevalt kasutati koolimaja akende lõhkumiseks õhkrelva.

„Tuletan meelde, et relvataolised esemed ei ole mänguasjad. Relvaga avalikus kohas liikumine ja laskmine tekitab teistes inimestes hirmu ning on äärmiselt vastutustundetu. Relva kasutamine on aktsepteeritav ainult selleks ettenähtud kohtades, kuid kindlasti mitte linnas ega avalikus kohas, kus liiguvad teised inimesed. Meie kõigi huvi on, et avalikus ruumis viibimine oleks turvaline ja ohutu. Ükskõik millist tüüpi relva kasutamine tänaval kahjustab märkimisväärselt kogukonna turvatunnet,“ märkis Tammekand.

Esialgne kahju on üle 4000 euro.

Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Kooli direktor Riina Veidenbaum ütles Õhtulehele, et purustatud klaasid lähevad vahetamisele ning koolihoone turvamiseks hangitakse juurde valvekaameraid. Kahjud pole õnneks siiski nii suured, et kooliuksed suletuks jääksid. „Koolimajal on pakettaknad. Kuna konkreetsetel akendel purunesid välimised klaasid ja sisemised on terved, siis jätkasime õppetööga,“ selgitas Veidenbaum.