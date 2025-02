Väino Koorberg valitsuse AI-otsusest: ma olen kurb, pettunud ja pahane

Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta sõnul on tähtis, et suured keelemudelid arvestaksid eesti keele ja kultuuriga. „Meie keele ja kultuuri jätkusuutlikkuse mõttes on ülioluline, et eesti keele korpuse avaandmed oleksid keelemudelite arendajatele kättesaadavad,“ märkis Pakosta.