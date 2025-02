Ukraina allikate sõnul on Venemaa rünnakutes kasutatud Põhja-Korea rakettide täpsus paranenud

Sõjaväeallikas kirjeldas Reutersile, et kõik enam kui 20 Põhja-Korea ballistilist raketti, mis on viimase paari nädala jooksul Ukrainat tabanud, on märgatavalt täpsemaks muutunud. Rakettide kõrvalekaldumine sihtmärgist on vähenenud 50-100 meetrile.