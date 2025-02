Valitsus toetab põhimõtteliselt omavalitsuste ühinemist

Riigi huvides on tugevad ja toimivad kogukonnad ning neid eest vedavad kohalikud omavalitsused. Ühinemistoetuse eesmärk on ajalooliselt olnudki motiveerida kohalikke omavalitsusi ühinema, et tekitada loogiliselt piiritletud ja võimekamaid omavalitsusi. Toetus on peamiselt mõeldud katmaks ühinemisega seotud otseseid kulusid, näiteks uute arengukavade koostamist või rahvaküsitluste korraldamist.

„Arutasime täna valitsusega omavalitsuste ühinemist. Minu ettepanek on taastada ühinemistoetus, et meie omavalitsuste võimekus tulevikus kasvaks,“ ütles Hartman.

„Toetuse taastamine on oluline just selleks, et omavalitsustele oleks kaetud otseselt ühinemisest tulenevad halduskulud. Oleme saanud signaale, et kunagise haldusreformi järgselt vajavad ja plaanivad ilmselt liitumist veel mõned omavalitsused. Tunnustan siinkohal näiteks Toila ja Jõhvi valda Ida-Virumaal, kes on juba ühinemisotsuse teinud. Toetuse taastamine seaduses annaks omavalitsustele kindlustunde hakata ühinemisele mõtlema ja seda planeerima,“ lisas Hartman