Vanglateenistuse ühe arengustsenaariumi kohaselt võib teenus suuresti Harjumaale koonduda

Kaks võimalikku arengustsenaariumi

Ülevaates märgitakse, et lähiaastatel on vanglateenistusel kaks võimalikku arengustsenaariumi – välisriikidele vanglapinna rentimise korral säilivad pädevate ja kõrgete teadmistega töökohad, millel töötavad inimesed panustavad ühiskonna turvalisusesse ka väljaspool vanglat. Teisalt säilivad Eesti eri piirkondades riigile kriitilise tähtsusega taristud, ilma, et need muutuks kuluks tühjalt seisva betoonina.