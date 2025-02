Mupo likvideerib Savisaare „erapolitsei“ mainet. Ameti juht: viie aasta pärast tahame võistelda usaldusväärsuselt politseiga

Kunagine staažikas liikluspolitsei juht Elari Kasemets võttis pensionile minna otsustanud Aivar Toomperelt Tallinna munitsipaalpolitsei (mupo) juhtimise üle möödunud aasta oktoobris ja hakkas kohe ameti struktuuri muutma. See läheb peagi linnavalitsusse kinnitamiseks. Peamine muudatus on see, et kriisivalmidusega seotu ja elanikkonnakaitse tehakse eraldiseisvaks osakonnaks. On selge, et kriisiteema ei kao niipea, pigem vastupidi. Kuid nagu Kasemets ütleb, siis munitsipaalpolitsei peab tervikuna muutuma elanike jaoks selgemaks, loogilisemaks ja mis peamine – usaldusväärsemaks.