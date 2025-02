Katuse puhastus, parandus ja värvimine: Olulised katusehooldustööd koos Varavari OÜ-ga

Katuse värvimine ei ole ainult esteetiline valik, vaid ka praktiline samm, mis ennetab hilisemaid potentsiaalseid probleeme. Värvikiht kaitseb katust UV-kiirguse, rooste tekke ja ilmastikumõjude eest. Kivikatuse puhul pakub värvikiht kaitsekihti, tänu millele ei pääse liigniiskus ega vesi kivi sisse, lisaks pakub see kaitset UV-kiirguse vastu. Sama kehtib asbestkatuste või uuemate eterniitkatuste puhul, kuna tegemist on poorse materjaliga. Lisaks värskendab värvimine katuse välimust ja õige värvi korral aitab suurendada hoone energiatõhusust, peegeldades soojust suvekuudel. Varavari OÜ pakub oma klientidele mitmeid valikuid ja võimalusi katuse eluea pikendamiseks – lihtsast katuse värvimisest kuni polüuretaantehnoloogiani välja.

Aja jooksul koguneb katusele mustus, sammal, lehed ja muu praht, mis võivad takistada vihmavee vaba äravoolu. Sellest tulenevalt võib tekkida liigniiskus, mis omakorda soodustab samblike ja hallituse teket. Sammal hoiab samuti endas vett ja niiskust. Suureneb ka lekke tekkimise oht ja katusekate saab kahjustada. Liigniiskus katusel on meie kliimas küllaltki suur probleem, kuna nii sügisel, kevadel kui ka talvel toimub pidev sulamine ja jäätumine. Jäätudes vesi paisub ja lõhub katusematerjali. Eriti suuri kahjustusi esineb bituumenkatustel, kuid puutumata ei jää ka valtsplekk-katused, kus vee jäätumine paisutab valtse lahti, ega eterniitkatused, kus niiskus pääseb väiksematesse pragudesse ning paisutab jäätudes eterniitplaadi katki. Katuse puhastamine ja värvimine on üks viise, mis ennetab neid ohte, säilitades katuse funktsionaalsuse.

Katusehooldustööd on olulised mitmel põhjusel: katuse eluea pikendamine, selle välimus ja kaitse. Katuse eluiga on võimalik pikendada regulaarse puhastusega. See aitab ennetada niiskusest, samblast ja hallitusest tulevaid kahjustusi, mis võivad viia kalli remondi või isegi katuse vahetuseni. Rohke samblaga kaetud katus pärsib lekete leidmist ja on ohuks katusespetsialistile tööde läbiviimiseks. Eesti tingimustes muutub sammal ka märjaks, mis võib olla kohati libedam kui jää, tekitades kinnisvara omanikule ohtlikke olukordi.

Kuidas erinevaid katusematerjale hooldatakse?

Plekk-katuste puhastamine ja värvimine

Plekk-katused vajavad regulaarset puhastamist. Nii saab ennetada niiskusest, samblast ja prahist tulenevaid kahjustusi. Plekk-katuseid kaitseb värvi- või tsingikiht, mis on juba tehases katusele peale pandud. Juhul, kui tehasepoolne kaitsekiht on kahjustada saanud, on rooste kiire tekkima. Tsinkplekk-katuseid on mõistlik värvida, kui katuselt on kaitsev tsingikiht maha kulunud. Lisaks tuleks kasutada tsingisooli eemaldavaid puhastusaineid. Puhastamine toimub tavaliselt survepesuga, mille käigus eemaldatakse sammal ja praht. Vajadusel kantakse peale korrosioonikaitse ja kvaliteetne värvikiht, mis tagab katuse vastupidavuse. Enamik kvaliteetseid ja tänapäevaseid metallivärve sisaldavad ka roostetõrjepigmente, mis kapseldavad roostet.

Eterniitkatuste puhastamine ja värvimine

Eterniitkatus on tundlikum ja vajab hoolikat lähenemist, eriti kui tegemist on vana asbestkatusega. Viimaste puhul on soovitatav vahetada plaatide kinnitused ehk naelad ning asendada need kruvidega. Kruvidel on kummitihend, mis ei lase veel katuse alla pääseda. Puhastamine algab spetsiaalsete vahenditega, mis eemaldavad sambla ja mustuse ilma katust kahjustamata. Pärast puhastamist kantakse peale spetsiaalne kattevärv, mis kaitseb eterniiti ja pikendab selle eluiga. Eterniitkatust värvitakse minimaalselt kaks korda, katusevärv eterniidile annab vett hülgava kihi, mis ei lase materjalil ehk eterniidil märjaks saada. Tänapäevane asbestivaba eterniit tuleb tehasest koos kaitsva värvikihiga, mis ajapikku tuhmub või sootuks maha kulub. Selleks, et ennetada kahjustusi katusekattele, tuleks katust värvida.

Kivikatuste puhastamine ja värvimine