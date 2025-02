VIDEO | Riik annaks eestikeelse meediasisu tehisarufirmadele kandikul tasuta üle? Michal leiab, et nii asjad ei käi

Lumepall läks veerema justiits- ja digiministeeriumi hommikusest pressiteatest, kus öeldud, et Eesti andis sotsiaalmeediaplatvormi Meta kasutusse ligi 4 miljardit sõna. „Meie keele ja kultuuri jätkusuutlikkuse mõttes on ülioluline, et eesti keele korpuse avaandmed oleksid keelemudelite arendajatele kättesaadavad,’’ märkis Pakosta.

Hiljem täpsustas Pakosta ERRile, mida see meedia vaates edaspidises praktikas tähendab. „Me oleme tõesti teinud ettepaneku Eesti rahvusringhäälingule (ERR), et rahvusringhääling vaataks üle, missugustel tingimustel saaksime maksumaksja raha eest loodud tekstid, mis on näiteks ERRi uudistes kõik avalikult loetavad, tehisarule kasutada anda. Ühe korra on nad juba maksumaksja poolt kinni makstud.“

Antud küsimus puudutab tegelikult ka erameediat. „Me oleme teinud ettepaneku Eesti meedialiidule arutada seda, missugustel tingimustel me saaksime pakkuda näiteks vanemat meediasisu tehisaruplatvormidele, selleks et ikkagi seesama eesti keel elaks. Seal tuleb meil leida lahendus, kus äriettevõtete huvid on kaitstud.“

Küsimus kerkis ka tänasel valitsuse pressikonverentsil. „Riik on siin Eesti ajakirjandusväljaannetega ühel poolel ja hindab materjali, mis tegelikult on ju kõrge väärtusega me igapäevaelus ja varamute mõttes. Täpselt sellisena, nagu ta on. See on meie jaoks väga oluline asi,“ lausus peaminister Kristen Michal. „Ja seda ei tohi kindlasti anda esimesele küsijale ja praktiliselt sooja käepigistuse eest.“

Ka kultuuriminister Purga rõhutas, et materjali ei tohiks kellelegi kergekäeliselt anda. „Sõltub läbirääkimistest ja tingimustest,“ märkis ta ja lisas, et kindlasti on siin küsimuseks autoriõigused, litsentsid ja muud lepped. Ta tegi ka torke Meta aadressil, viidates, et suurfirma teeb praegu me riigis äri makse maksmata.

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas (Eesti 200) lausus, et muidugi ei saa materjali igasuguste piiranguteta kõigile kättesaadavaks teha. „Seal on kokkulepete küsimus, mis mahus,“ lausus ta ja viitas samuti õiguslikele küsimustele. Küll aga on tema üldine seisukoht me keelekorpus rohkem tehisarufirmade käsutusse ulatada. „Vastasel juhul muutub eesti keel nõrgemaks.“ Terviseminister Riina Sikkut (SDE) nõustus. „Tegu on väga olulise teemaga. Ei piisa ainult sellest, et meie noored räägivad head eesti keelt. Ka tehnoloogia, masinad peavad rääkima head eesti keelt, et keel säiliks ja areneks.“

