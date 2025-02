Rootsi politsei: Örebro koolis valitses põrgu tapetud inimeste, karjete ja suitsuga

Varsti pärast seda märkasid politseinikud, et keegi läheneb. Politseinikke tulistati püssisarnasest relvast ja nad nägid tulistajat.

Seejärel tuli ära oodata regionaalne eriüksus erivarustusega, mis sai hoonesse siseneda. Et tegemist on suure kooliga, mille pindala on üle 17 000 ruutmeetri, võttis selle läbiotsimine aega. Koolist leiti kümme tühja padrunikesta.