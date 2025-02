Kellogg ja teised on viimastel nädalatel pillanud vihjeid selle kohta, mida see „rahu tugevuse kaudu“ peaks tähendama.

Kellogg on märku andnud, et USA tahaks, et Ukrainas toimuksid pärast relvarahu kehtestamist valimised, ning Trump on mõista andnud, et osa kokkuleppest võib olla USA-le ligipääsu andmine Ukraina maavaradele.

Ukraina prioriteet julgeolekugarantiina on NATO liikmesus, mille kohta aga on ka Kiiev ise tunnistanud, et see ei ole lähitulevikus tõenäoline. President Volodõmõr Zelenskõi ütles sel nädalal, et on avatud valimistele, kui sõda lõpeb ja sõjaseisukord tühistatakse.