Justiits- ja digiminister Pakosta kohtus sotsiaalmeediaplatvormi Meta esindajatega

Pakosta rääkis Delfile, et Metaga kohtumisel hinnati senist koostööd väga heaks. Samuti lisas ta, et arutati eesti keelemudeli kasutamist kui Eesti prioriteeti. Praegu on keelemudelis neli miljardit eestikeelset sõna ning edaspidi sõnade arv Pakosta sõnul täieneb. Samuti arutati regulatsioone, täpsemalt Euroopa Liidu ja USA suhteid nende taustal.

Ministeerium teatas eile, et Pakosta sõnul on kohtumisel oluliseks teemaks alaealistele eakohase sisu pakkumine. „Meta soov on võtta kasutusele vanusetuvastus ja saada lapsevanemalt kinnitus, et teismelistele kättesaadav sisu oleks sobiv. See on väga oluline ja tervitatav mõte,’’ teatas Pakosta pressiteate vahendusel.