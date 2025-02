VIDEO JA BLOGI | Michal valitsuse pressikonverentsil konkurentsidirektiivist: Pakosta ülesanne on eelnõu esitada

Michal sõnas pressikonverentsil, et tuleks lahendada olukord, kus Eesti saab ülevõtmata direktiivi pärast trahvi. Samas tuleb ka tagada turgudel konkurents. „See on tohutult suur probleem eriti väikeses majanduses,“ ütles ta. „Kui sul reaalselt konkurentsi ei toimu mingites suurtes sektorites, meie jaoks olulistes teenusesektorites, siis me jäämegi siin seda kiruma, kuidas hinnad tõusevad nendes sektorites,“ ütles peaminister.

Ta lisas, et Reformierakond eelistab regulatsiooni, mis annab konkurentsiametile võimaluse tegutseda turul nii, et sellel on ka tagajärjed. Samuti, et valitsus ootab Pakosta eelnõu.

Kallas sõnas, et Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna vahel on pikk vaidlus olnud. „Me oleme viimase kahe nädalaga liikunud päris kiiresti kokkuleppe suunas,“ märkis ta. „Oleme leidnud õigusliku lahenduse, mis ühelt poolt tagab selle, et meie konkurentsireeglid on piisava tugeva heidutusega ja oleksid ka väga selged, ja teiselt poolt ettevõtjate enesesüüstamise probleem siiski ka ära lahendatakse.“

Sikkut mainis, et kompromiss on võimalik, kuid tuleb eesmärgis kokku leppida. „Haldustrahve teistes riikides tehakse ja nad heidutavad, nad mõjuvad,“ ütles ta ning lisas, et justiitsministri kompromiss tähendaks, et konkurentsiamet karistaks ettevõtte juhti. „Ettevõtte juhi karistamine ei ole samaväärne ettevõtte karistamisega,“ sõnas Sikkut.

