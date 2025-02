Netanyahu avaldas Trumpi Gaza-ideele toetust ja Iisraeli kaitseminister käskis koostada palestiinlaste „vabatahtliku“ lahkumise plaani

„See on esimene hea idee, mida ma olen kuulnud. See on märkimisväärne idee ja ma arvan, et sellega tuleb tõesti edasi minna, uurida, edasi minna ja ära teha, sest ma arvan, et see loob teistmoodi tuleviku kõigile,“ ütles Netanyahu Trumpi plaani kohta eilses intervjuus Fox Newsile, vahendab CNN.