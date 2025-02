Kelmid pakuvad desünkroniseerimise valguses elektriarvesti vahetust. Tallinna elanikult peteti välja 17 000 eurot

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre ütles, et viimasel nädalal on sagenenud juhtumid, kus vene keeles kõnelevad kelmid helistavad inimestele ja tutvustavad end Eesti Energia või Enefiti töötajatena. Kelmid väidavad, et Eesti ja Venemaa elektrivõrgu desünkroniseerimise tõttu on vaja elektriarvesti välja vahetada.

„Mõnel juhul küsitakse elektriarvesti vahetamise kulude katteks, et inimene sisestaks telefonis oma PIN-koodid ja annaks seeläbi nõusoleku arvesti vahetamiseks. Tegelikkuses pääsevad kelmid sedasi inimese pangakontole ligi ning võtavad temalt kogu kontol oleva raha,“ märkis Tambre. „Teisel juhul kasutavad kelmid skeemi, kus energiaettevõtte kõnele järgneb kiire kõne pangast, kuid tegelikult on sellegi taga petturid.“

End pangatöötajana esitlev kelm räägib, kuidas Eesti Energiast või Enefitist tulnud eelmine kõne on petturite tehtud ja nüüd tuleb kiirelt võtta kasutusele abinõud konto kaitsmiseks. Selleks küsitakse taas PIN-koodide sisestamist, et inimese rahale ligi pääseda. PPA teatel on ette tulnud ka juhtumeid, kus kelmid saadavad inimesele ukse taha kulleri, kes võtab kodus oleva sularaha enda kätte, et see panka turvalisse kohta viia. Tegelikult on kuller aga kelmide poolt saadetud ning kõik telefonikõnede tegijad samamoodi kelmid, kes püüavad inimestelt raha välja petta.