Zelenskõi: Putin kavatseb Valgevene sõtta tõmmata ning Poolat ja Balti riike provotseerida

„Putini ambitsioonidega ja sellest, mida ta täna teeb, näeme, et ta teeb kõik, et seda sõda mitte peatada. Ja see on fakt. Ta läheb selles asjas edasi. Ja mõtleb teistest riikidest. Ma olen selles kindel. Ma hoiatan selle eest, täiesti avalikult, avameelselt – ma mõistan, mis tuleb. Te näete, et ta hakkab teisi riike provotseerima. Võib-olla on Poola järgmine või Balti riigid. Ja see ei ole mingi järjekordne retoorika. Te näete kevadel, suvel või sügisel, et ta paigutab jõud Valgevene territooriumile,“ lausus Zelenskõi.