Trump keelab transsoolistel sportlastel naisteklassis võistemise

„Me kaitseme naissportlaste uhkeid traditsioone ja me ei luba meestel meie naisi ja tüdrukuid peksta, vigastada ja petta. Nüüdsest alates on naissport ainult naiste jaoks,“ lisas Trump.

„Ameerika Ühendriikide poliitika on tühistada kõik rahalised vahendid haridusprogrammidelt, mis jätavad naised ja tüdrukud ilma õiglastest sportimisvõimalustest, mille tulemuseks on naiste ja tüdrukute ohustamine, alandamine ja vaigistamine ning nende privaatsuse äravõtmine,“ seisis käskkirjas.

Ta ütles, et on andnud välisminister Marco Rubiole korralduse teha ROKile selgeks, et „me tahame, et nad muudaksid kõike, mis on seotud olümpiamängudega ja mis on seotud selle täiesti naeruväärse teemaga“.