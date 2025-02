Valge Maja: Trump ei ole võtnud kohustust saata USA väed Gazasse

Trump teatas teisipäeval koos Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga peetud pressikonverentsil, et USA võtab Gaza sektori üle. Trump ei välistanud USA vägede saatmist Gaza julgeoleku vaakumi täitmiseks: „Teeme seda, mis on vajalik. Kui see on vajalik, siis teeme seda. Me võtame selle osa üle, et me arendame seda.“