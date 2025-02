Poola lubas tänavu kulutada kaitsele 4,7 protsenti SKT-st

Kohtumisel Poola relvajõudude ülemjuhatajatega rõhutas Duda ka, et Poola kavatseb tugevdada oma kaitsealast koostööd USA -ga, vahendab Euronews.

„Meil on alaline, tugev Ameerika raketitõrjebaas Poolas ja me jätkame Poola armee jaoks kõige kaasaegsema varustuse ostmist,“ ütles Duda.

USA president Donald Trump on kurtnud, et NATO Euroopa liikmesriigid ei kuluta kaitsele piisavalt ja ta on kutsunud riike tõstma kulutusi 5 protsendini SKT-st. Mõned riigid ei täida praegu kehtivat 2 protsendi eesmärki.