Esimene küsimus on mõistagi: kes on Tartu linnapeakandidaadid?

Reformierakonna puhul on selge, et see peaks olema varsti juba 11 aastat seda ametit pidanud Urmas Klaas. Tartu on oma linnapeale üsna truu olnud (eelmistel valimistel sai Klaas 6479 häält) ning küllap korjab selgi korral kõva häältesaagi. Tema väljavahetamine mistahes põhjusel oleks ebaratsionaalne.