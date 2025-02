Euroopa kontrollikoda: ELi sõjaväeline liikuvus ei ole veel küllalt kiire

ELi viimase sõjaväelise liikuvuse tegevuskava elluviimisel on tehtud erineval määral edusamme, teatab Euroopa kontrollikoda. See on tingitud nii puudustest ülesehituses kui ka rakendamist pidurdavatest takistustest. Seatud eesmärki, see tähendab paigutada kiiresti ümber sõjaväelasi, varustust ja vahendeid, ning teha seda lühikese etteteatamisega ja suures mahus nii ELis kui ka väljaspool liitu, ei ole veel kontrollikoja sõnul saavutatud.

Samas on koja teatel muutunud ka olukord, kuna Euroopas toimub taas intensiivne sõjategevus ja EL püüab end võimaliku agressiooni vastu tõhusalt ette valmistada. Euroopa Liidu sõjaväelise liikuvuse poliitika on alates esimesest tegevuskavast 2018. aastal edasi arenenud. Euroopa Liidu eelarve aastateks 2021–2027 on esimene, mis sisaldab kahesuguse kasutusega transporditaristu projektidele ette nähtud sihtotstarbelisi vahendeid. Pöördelise tähtsusega sündmuseks oli aga Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu, mis muutis liidu strateegilise vajaduse sõjaväelise liikuvuse järele järsku väga pakiliseks. Ajalise surve all olles avaldas EL 2022. aasta novembris teise sõjaväelise liikuvuse tegevuskava.

„Sõjaväeline liikuvus on äärmiselt oluline, et muuta ELi kaitsevõime usaldusväärseks. Seejuures vajatakse kindlasti ka suuremat kiirust, mida ei ole mitme kitsaskoha tõttu aga veel saavutatud,“ ütles aruande eest vastutav kontrollikoja liige Marek Opioła.

Sõjaväelist liikuvust võivad märkimisväärselt aeglustada erinevad põhjused, muu hulgas bürokraatia, teatas kontrollikoda. Näiteks ei saa ühe ELi liikmesriigi tankid liikuda läbi teise liikmesriigi, kui nende kaal ületab sealsetes liikluseeskirjades lubatu. Tavaolukorras nõuavad ELi liikmesriigid piiriüleseks liikumiseks loa andmiseks 45-päevast etteteatamist.