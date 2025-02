Argentiina teatas, et lahkub Maailma Terviseorganisatsioonist

Milei andis korralduse lahkuda, sest tal on sügavad erimeelsused seoses WHO tervishoiuküsimustega, eelkõige COVID-19 pandeemia haldamisega, ütles Adorni.

Trump väitis samamoodi, et ülemaailmne terviseagentuur on halvasti toime tulnud COVID-19 pandeemia ja teiste rahvusvaheliste tervishoiukriisidega. Samuti ütles ta, et WHO nõuab oma suurimalt rahastajalt USA-lt ebaõiglaselt koormavaid makseid.