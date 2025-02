Konkurentsidirektiivi vastuvõtmine venib koalitsiooni jagelemise tõttu. Seni maksame hiigeltrahvi

Konkurentsidirektiivi ülevõtmise tähtaeg oli 2021. aasta 4. veebruar. Riigikogus on haldusmenetluspõhine eelnõu juba teisel lugemisel. Haldusmenetluse puhul trahviks rikkumise eest ettevõtet halduskohus, väärteomenetluses aga maakohus. Esimese puhul pandaks ettevõtjatele kohustus süütõendid kokku panna, väärteomenetluses peab konkurentsiamet leidma tõendid ettevõtja süü kohta.

Justiits- ja digiministeerium esitas tänavu jaanuaris sellele eelnõule muudatusettepanekud. Seal tuuakse esile, et riigikogus olevale eelnõule on laekunud rohkelt negatiivset tagasisidet. Seetõttu on ministeerium otsustanud haldustrahvimenetlusest loobuda ning karistused määrataks väärteomenetluses.